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Клебо отказался от поцелуев с девушкой из-за риска заболеть перед ЧМ

Йоханнес Клебо отказался от поцелуев с девушкой из-за страха заболеть перед ЧМ
Норвежский лыжник после победы на многодневке «Тур де Ски» избежал даже рукопожатия со своей девушкой. Йоханнес Клебо отметил, что из-за риска заражения ей разрешили находиться на дистанции два метра
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил RTL, что исключил физические контакты со своей девушкой, чтобы не заболеть перед чемпионатом мира.

«Я должен быть осторожен и держаться на приличном расстоянии. Это самое главное. Ей придется подождать», — сказал Клебо.

Клебо и Йохауг выиграли лыжную многодневку «Тур де Ски»
Спорт
Йоханнес Клебо

Норвежский лыжник отметил, что его девушка праздновала Новый год в Мадриде, «поэтому на «Тур де Ски» ей разрешили держаться на дистанции два метра».

Клебо 5 января стал победителем многодневки «Тур де Ски», выиграв ее в четвертый раз в карьере. После победы спортсмен даже не обменялся рукопожатием со своей девушкой.

28-летний Клебо выиграл три золота на Олимпиаде в Пхёнчхане и четыре медали, в том числе две золотые, на Играх в Пекине. Он также является девятикратным чемпионом мира.

Чемпионат мира состоится с 26 февраля по 9 марта в Тронхейме (Норвегия).

Российские лыжники с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

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Альвина Цаканян
лыжи Йоханнес Клебо
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