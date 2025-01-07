Клебо отказался от поцелуев с девушкой из-за риска заболеть перед ЧМ
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил RTL, что исключил физические контакты со своей девушкой, чтобы не заболеть перед чемпионатом мира.
«Я должен быть осторожен и держаться на приличном расстоянии. Это самое главное. Ей придется подождать», — сказал Клебо.
Норвежский лыжник отметил, что его девушка праздновала Новый год в Мадриде, «поэтому на «Тур де Ски» ей разрешили держаться на дистанции два метра».
Клебо 5 января стал победителем многодневки «Тур де Ски», выиграв ее в четвертый раз в карьере. После победы спортсмен даже не обменялся рукопожатием со своей девушкой.
28-летний Клебо выиграл три золота на Олимпиаде в Пхёнчхане и четыре медали, в том числе две золотые, на Играх в Пекине. Он также является девятикратным чемпионом мира.
Чемпионат мира состоится с 26 февраля по 9 марта в Тронхейме (Норвегия).
Российские лыжники с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).
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