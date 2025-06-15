Гаттузо стал новым главным тренером сборной Италии
Чемпион мира 2006 года Дженнаро Гаттузо назначен новым главным тренером сборной Италии, сообщила пресс-служба Федерации футбола страны (FIGC).
Гаттузо сменил на посту Лучано Спаллетти, который руководил командой с августа 2023 года, но неудачно выступил на Евро (проиграл в 1/8 финала) и стартовал в отборе чемпионата мира с разгрома от Норвегии (0:3).
«Гаттузо — символ итальянского футбола, — сказал президент FIGC Габриэле Гравина. — Синий цвет [формы сборной] для него как вторая кожа».
Гаттузо в качестве тренера работал в «Сьоне», «Пизе», «Милане», «Марселе», «Наполи», «Валенсии», «Хайдуке». Клуб из Сплита Гаттузо покинул в начале июня.
С «Наполи» он выиграл Кубок Италии в 2020 году.
В качестве игрока Гаттузо провел за сборную Италии 73 матча и забил один гол, в 2006-м стал с командой чемпионом мира. В составе «Милана» он по два раза выиграл чемпионат Италии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА.
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