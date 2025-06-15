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Спорт ,  
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Marca узнала о попытке «Барселоны» занять последнее место на клубном ЧМ

Marca: «Барселона» пыталась заменить «Леон» на клубном чемпионате мира
«Леон» сняли с клубного ЧМ из-за общего владельца с другим участником — «Пачукой». Место «Леона» пытались занять несколько клубов, в том числе «Барселона», из-за больших выплат участникам от ФИФА
Нападающий &laquo;Барселоны&raquo; Роберт Левандовски
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

«Барселона» была одним из нескольких клубов, которые обращались в ФИФА с целью попасть на клубный чемпионат мира после исключения мексиканского «Леона», пишет Marca.

«Барселона» по спортивному принципу не попала на турнир — Испанию на соревнованиях представят «Реал» и «Атлетико». В декабре 2023 года испанский портал Sport писал, что каталонский клуб мог бы получить у ФИФА специальное приглашение (wild card), но в организации не хотели его давать.

ФИФА исключила «Леон» в марте — им владеет та же компания, что и другим клубом из этой страны — «Пачукой», также пробившейся на чемпионат. После этого ряд клубов начал звонить чиновникам ФИФА, чтобы заменить «Леон», но последнее место на турнире занял «Лос-Анджелес», победив в стыковочном матче мексиканскую «Америку».

Интерес «Барселоны» и других не попавших на турнир команд во многом связан с призовым фондом в размере $1 млрд (победитель получит до $125 млн, а европейские клубы — до $38 млн просто за участие).

«Барселона» трижды побеждала на клубном чемпионате мира (2009, 2011 и 2015), когда он разыгрывался с участием семи команд.

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Футбол клубный чемпионат мира по футболу ФК Барселона
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