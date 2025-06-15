Marca узнала о попытке «Барселоны» занять последнее место на клубном ЧМ
«Барселона» была одним из нескольких клубов, которые обращались в ФИФА с целью попасть на клубный чемпионат мира после исключения мексиканского «Леона», пишет Marca.
«Барселона» по спортивному принципу не попала на турнир — Испанию на соревнованиях представят «Реал» и «Атлетико». В декабре 2023 года испанский портал Sport писал, что каталонский клуб мог бы получить у ФИФА специальное приглашение (wild card), но в организации не хотели его давать.
ФИФА исключила «Леон» в марте — им владеет та же компания, что и другим клубом из этой страны — «Пачукой», также пробившейся на чемпионат. После этого ряд клубов начал звонить чиновникам ФИФА, чтобы заменить «Леон», но последнее место на турнире занял «Лос-Анджелес», победив в стыковочном матче мексиканскую «Америку».
Интерес «Барселоны» и других не попавших на турнир команд во многом связан с призовым фондом в размере $1 млрд (победитель получит до $125 млн, а европейские клубы — до $38 млн просто за участие).
«Барселона» трижды побеждала на клубном чемпионате мира (2009, 2011 и 2015), когда он разыгрывался с участием семи команд.
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