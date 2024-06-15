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Евро-2024 ,  
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Голевой пас рекордсмена Евро помог Испании разгромить Хорватию

Голевой пас рекордсмена Евро Ямаля помог Испании разгромить Хорватию
Сюжет
Евро-2024
Матч в Берлине завершился со счетом 3:0. 16-летний Ямаль стал самым молодым игроком и автором голевой передачи в истории Евро, а Мората вышел на третье место по голам на турнире. У хорватов не засчитали гол Петковича в концовке
Фото: Alex Livesey / Getty Images
Фото: Alex Livesey / Getty Images

Сборная Испании обыграла команду Хорватии со счетом 3:0 в матче первого тура чемпионата Европы, который прошел на Олимпийском стадионе в Берлине.

У испанцев забили Альваро Мората (29-я минута), Фабиан Руис (32), который также поучаствовал в первом голе, и Дани Карвахаль (45+2).

Карвахалю ассистировал футболист «Барселоны» Ламин Ямаль, который в 16 лет и 338 дней стал самым молодым игроком и ассистентом в истории турнира.

Карвахаль в 32 года впервые сыграл на Евро и забил первый гол за национальную сборную.

На 80-й хорватам не засчитали гол: Унаи Симон отразил пенальти Бруно Петковича, но тот удачно сыграл на добивании. Однако в итоге взятие ворот отменили после видеопросмотра.

Испанец Ямаль стал самым молодым футболистом в истории Евро
Спорт
Ламин Ямаль

Мората забил седьмой гол на чемпионатах Евро и делит третье место по числу мячей с англичанином Аланом Ширером и французом Антуаном Гризманном. Больше на турнире забили только португалец Криштиану Роналду (14) и француз Мишель Платини (9).

Испанцы и хорваты в четвертый раз подряд были соперниками на Евро — это всего второй такой случай в истории после того, как испанцы каждый турнир в 2008-2021 годах играли с итальянцами.

В предыдущей встрече испанцев и хорватов на Евро было забито восемь голов (5:3 в пользу Испании), это самая результативная игра на турнире в этом столетии и вторая по результативности после встречи с девятью голами Франция — Югославия в 1960 году (4:5).

Испанцы трижды побеждали на Евро (1964, 2008 и 2012 годы) и делят рекорд по этому показателю с немцами. При этом испанцы — единственные, кто выигрывали турнир два раза подряд.

Лучшим результатом хорватов на Евро были четвертьфиналы в 1996 и 2008 годах. На чемпионатах мира команда играла в финале в 2018 году и дважды становилась бронзовым призером (1998, 2022).

Во втором туре хорваты 19 июня сыграют с албанцами, а испанцы — 20 июня с итальянцами.

Испанцы возглавили турнирную таблицу группы B с тремя очками. Две другие команды квартета, Италия и Албания, сыграют между собой позднее в субботу в Дортмунде.

Из каждой группы выйдут в плей-офф по две лучшие команды, из занявших третьи места сборных в 1/8 финала попадут только лучшие четыре.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Испании по футболу сборная Хорватии по футболу

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