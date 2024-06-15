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Евро-2024 ,  
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Сборная Испании впервые с 2008 года уступила сопернику по владению мячом

Opta: cборная Испании впервые с 2008 года уступила сопернику по владению мячом
Сюжет
Евро-2024
Испанцы, несмотря на разгромную победу над хорватами, владели мячом только 47% времени матча. В последний раз такое было в победном финале Евро-2008 с Германией
Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

Сборная Испании в матче с Хорватией на чемпионате Европы впервые за 136 игр уступила сопернику во владении мячом, сообщает Opta.

Испанцы разгромили хорватов со счетом 3:0 в матче первого тура группы B, который прошел в Берлине.

При этом испанцы владели мячом только 47% времени против 53% у соперника.

Голевой пас рекордсмена Евро помог Испании разгромить Хорватию
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Фото:Alex Livesey / Getty Images

В последний раз испанцы уступали по владению в финале Евро-2008 с немцами (46%), но в итоге победили со счетом 1:0.

Сборная Испании также побеждала на чемпионатах Европы в 1964 и 2012 годах.

Фото: Телеграм-канал Opta Sports
Фото: Телеграм-канал Opta Sports

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Испании по футболу

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