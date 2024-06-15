Игрок РПЛ дебютировал на Евро

Защитник сборной Албании и «Локомотива» Марио Митай провел свой первый матч в чемпионате Европы

Марио Митай (Фото: Linnea Rheborg / Getty Images)

Защитник «Локомотива» Марио Митай дебютировал на чемпионате Европы в составе сборной Албании.

20-летний футболист вышел в стартовом составе албанской команды в матче первого тура Евро-2024 против Италии.

Помимо Митая, в составе албанской сборной участвует нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, который начал встречу на скамейке запасных.

Всего на Евро-2024 участвуют четыре игрока из клубов РПЛ: словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич, сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич.

В прошедшем сезоне Митай вместе с «Локомотивом» занял четвертое место, проведя за московский клуб 21 матч. В основной сборной Албании защитник выступает с 2021-го года.

Сборная Албании во второй раз сыграет на чемпионате Европы.

На Евро, который проходит с 14 июня по 14 июля, албанцы сыграют в группе В с командами Италии (15 июня), Хорватии (19 июня) и Испании (24 июня).

