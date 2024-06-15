«Брайтон» назначил самого молодого главного тренера в истории АПЛ

Клуб АПЛ назначил самого молодого главного тренера в истории турнира

Фабиан Хюрцелер в 31 год возглавил «Брайтон». В прошлом сезоне немецкий специалист вывел «Санкт-Паули» в бундеслигу

Фабиан Хюрцелер (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Фабиан Хюрцелер возглавил «Брайтон», став в 31 год самым молодым главным тренером в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) на постоянной основе. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение рассчитано на три года.

Хюрцелер сменил на посту Роберто Де Дзерби, с которым команда финишировала на 11-м месте.

Предыдущим местом работы Хюрцелера был гамбургский «Санкт-Паули», который по итогам сезона победил во втором немецком дивизионе и вышел в бундеслигу.

В 2021 году «Тоттенхэмом» руководил 29-летний Райан Мейсон, но он был исполняющим обязанности главного тренера с апреля по июнь. Через два года Мейсон снова временно возглавил команду на шесть матчей.