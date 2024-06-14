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Спорт ,  
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Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию» вслед за главным тренером

Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию» вслед за главным тренером Терзичем
Дортмундский клуб объявил, что не будет продлевать контракт с 35-летним защитником. Накануне команду покинул главный тренер Эдин Терзич, у которого с Хуммельсом был конфликт
Матс Хуммельс
Матс Хуммельс (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Защитник Матс Хуммельс покинет дортмундскую «Боруссию» в связи с истечением срока контракта. Об этом немецкая команда сообщила в соцсети Х.

«Боруссия» и Хуммельс расстаются. Немецкий защитник провел в клубе более 13 лет и оставил значительный след, выиграв с клубом два титула Бундеслиги и Кубок Германии, а также множество других достижений. Мы благодарны за успешное время, которое мы провели вместе», — говорится в сообщении.

Финалист Лиги чемпионов объявил об уходе главного тренера
Спорт
Эдин Терзич

Накануне в отставку подал главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич. Ранее сообщалось, что у 41-летнего тренера перед финалом Лиги чемпионов возник серьезный конфликт с Хуммельсом, который критиковал его за выбранную тактику.

Хуммельсу 35 лет. В «Боруссии» он играл с 2008 года с перерывом (2016–2019) на выступление в «Баварии».

В составе сборной Германии Хуммельс провел 78 матчей и забил пять голов, стал победителем чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Прошедший сезон «Боруссия» закончила на пятом месте в чемпионате Германии и дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» (0:2).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Боруссия Дортмунд

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