МОК не допустил к Играм семь российских борцов из списка Украины о «нарушителях»

МОК не допустил семь российских борцов из списка Украины о «нарушителях»

В апреле Украина направила в МОК письмо с требованием не допускать российских борцов, поскольку ряд спортсменов «нарушают требования нейтралитета». В этот список вошли вошли девять россиян, среди которых семь не были допущены к ОИ

Российский борец Заур Угуев (Фото: EPA/ ТАСС)

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участия в Играх 2024 года в Париже семь российских борцов из списка «нарушителей», составленного Украиной.

В апреле Украина направила в МОК письмо с требованием не допускать российских борцов, поскольку ряд спортсменов «нарушают требования нейтралитета». В числе «нарушителей» были указаны Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Надежда Соколова, Алина Касабиева, Ханум Велиева и Наталья Малышева.

МОК 15 июня опубликовал список допущенных к Олимпиаде-2024 российских спортсменов, среди которых оказалось 10 российских борцов, хотя россияне завоевали 16 квот.

В числе допущенных не оказалось Найфонова, Сидакова, Угуева, Алирзаева, Семенова, Соколовов и Велиевой, которые вошли в список Украины о «нарушителях». Из этого списка получили допуск только Алина Касабиева и Наталья Малышева.

Угуев и Сидаков являются чемпионами Олимпиады-2020, Найфонов — бронзовым призером. Семенов является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 и 2020 годов. Также не допустили Ольгу Хорошавцеву, бронзового призера чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы.

Угуеву в феврале отказали в выдаче визы для участия на чемпионате Европы в Румынии. Также не допустили до квалификации двух лидеров сборной — двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева и чемпиона Игр-2020 Мусу Евлоева. Последний не был допущен из-за фотографии на фоне плаката «нет нацизму». В итоге Евлоев приостановил карьеру.

Известно, что Садулаев был на митинге, посвященном восьмой годовщине присоединения Крыма к России в «Лужниках», который прошел 18 марта 2022 года. Там же присутствовали Сидаков и Угуев.

О причинах недопуска МОК не сообщает. Но ранее комитет подчеркнул, что спортсмены из силовых структур не будут допущены к участию в Играх, а в России большинство спортсменов представляют силовые ведомства.

«Не пропустили по разным причинам, — отметил президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили в разговоре с «РБК Спорт». — Например, принадлежность к силовым структурам, хотя спорт в силовых структурах продолжает тиражироваться и под эгидой МОК».

Кого из российских борцов допустили к Олимпиаде Начын Монгуш, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Из допущенных только Шамиль Мамедов завоевывал медали на крупных международных соревнованиях — бронзу на ЧМ-2023 года в Белграде.