Четыре футболиста РПЛ сыграют на чемпионате Европы по футболу

Кто из игроков российских клубов выступит на Евро

Два игрока РПЛ 15 июня дебютируют на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Кто из представителей российских клубов сыграет на Евро — об этом в материале «РБК Спорт»

Срджан Бабич (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная России пропустит турнир из-за отстранения от международных турниров со стороны ФИФА и УЕФА. Однако на Евро-2024 за свои сборные все же сыграют футболисты, которые выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Сборная Албании

Марио Митай (Фото: Linnea Rheborg / Getty Images)

Сразу два игрока РПЛ сыграют на Евро в составе сборной Албании: защитник «Локомотива» Марио Митай и форвард «Рубина» Мирлинд Даку.

В прошедшем сезоне Митай вместе с «Локомотивом» занял четвертое место, проведя за московский клуб 21 матч. В свою очередь Даку провел за «Рубин» в прошедшем сезоне 28 игр. Он является лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей и отдав четыре передачи.

Мирлинд Даку (Фото: Global Look Press)

Албанцы, занимающие 66-е место в рейтинге ФИФА, сыграют на Евро в одной группе с одними из фаворитов турнира: действующим чемпионом Европы Италией, бронзовым призером чемпионата мира (2022) Хорватией и Испанией.

Состав сборной Албании Вратари: Томас Стракоша («Брентфорд»), Этрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»). Защитники: Насер Алийи («Волунтари»), Арлинд Айети («ЧФР Клуж»), Марио Митай («Локомотив»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Берат Джимсити («Аталанта»), Энеа Михай («Фамаликан»), Иван Балиу («Райо Вальекано»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбула («Сассуоло»). Полузащитники: Казим Лячи («Спарта Прага»), Кристьян Аслани («Интер»), Юльбер Рамадани («Лечче»), Ясир Асани («Кванчжу»), Клаус Гясула («Дармштадт»), Амир Абраши («Грассхопер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Эрнест Мучи («Бешикташ»), Медон Бериша («Лечче»). Нападающие: Армандо Броя («Фулхэм»), Рей Манай («Сивасспор»), Мирлинд Даку («Рубин»), Таульянт Сефери («Бани Яс»), Арбёр Ходжа («Динамо» Загреб).

Сборная Словении

Ваня Дркушич (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

В список попал защитник «Сочи» Ваня Дркушич, который забил два мяча в нынешнем сезоне. Стоит отметить, что по итогам чемпионата сочинская команда не смогла сохранить прописку в РПЛ, вылетев в Первую лигу.

Также в турнире примет участие словенский защитник Яка Бийол, который выступал за ЦСКА: он провел в составе московской команды 81 матч. С 2022 года Бийол выступает за итальянский «Удинезе».

Состав сборной Словении Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»). Защитники: Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех»), Яка Бийол («Удинезе»), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Петар Стоянович («Сампдория»), Ванья Дркушич («Сочи»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Юре Балковец («Аланьяспор»). Полузащитники: Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба — «Панатинаикос»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба — «Штурм»), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт»), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава), Йосип Иличич («Марибор»). Нападающие: Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Жан Целар («Лугано»), Тими Элшник («Олимпия» Любляна).

В первый раз Словения участвовала на Евро 24 года назад: в 2000 году команда остановилась на групповом этапе турнира. Словенские футболисты занимают 57-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная Сербии

Срджан Бабич (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Из чемпионата России в составе национальной команды Сербии сыграет центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич, который в прошедшем сезоне провел 17 игр в РПЛ, в которых отличился одним забитым мячом.

Стоит отметить, что в предварительном составе были Страхиня Эракович («Зенит») и Саша Зделар (ЦСКА), но они в окончательный список они не вошли.

Состав сборной Сербии Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино», Италия), Предраг Райкович («Мальорка», Испания), Джордже Петрович («Челси», Англия); Защитники: Страхиня Павлович («Зальцбург», Австрия), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Срджан Бабич («Спартак», Россия), Урош Спаич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич (ТСЦ); Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм», Англия), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Душан Тадич («Фенербахче», Турция), Лазар Самарджич («Удинезе», Италия), Велько Бирманчевич («Спарта», Прага, Чехия), Филип Костич («Ювентус», Италия), Филип Младенович («Панатинаикос», Греция), Андрия Живкович (ПАОК, Греция), Мият Гачинович (АЕК, Греция); Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Зальцбург»).

Национальная команда Сербии сыграет в группе С со сборными Словении, Дании и Англии. Сербы занимают 33-е место в рейтинге ФИФА.