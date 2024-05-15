Вратарь ЦСКА получил травму головы в матче с «Зенитом»
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп в матче Кубка России с «Зенитом» получил травму головы и покинул поле на электрокаре.
Команды проводят ответный матч финала «пути РПЛ» в Санкт-Петербурге. Победитель встречи выйдет в суперфинал.
Тороп на 32-й минуте в борьбе за мяч столкнулся головами с Нуралы Алипом, разбив нос.
Торопа заменил 19-летний Владимир Шайхутдинов, который дебютировал за основу ЦСКА.
Счет в матче 0:0 после первого тайма.
В заявке на матч был и основной голкипер армейцев Игорь Акинфеев.
Первый матч команд в Москве 2 мая завершился со счетом 1:1.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.
Накануне в суперфинал турнира вышла калининградская «Балтика», которая обыграла московский «Спартак».
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