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Вратарь ЦСКА получил травму головы в матче с «Зенитом»

Вратарь ЦСКА Тороп получил травму головы в матче Кубка России с «Зенитом»
Владислав Тороп столкнулся в борьбе за мяч с Нуралы Алипом и был заменен на 19-летнего дебютанта Владимира Шайхутдинова
Владислав Тороп
Владислав Тороп (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп в матче Кубка России с «Зенитом» получил травму головы и покинул поле на электрокаре.

Команды проводят ответный матч финала «пути РПЛ» в Санкт-Петербурге. Победитель встречи выйдет в суперфинал.

Тороп на 32-й минуте в борьбе за мяч столкнулся головами с Нуралы Алипом, разбив нос.

Торопа заменил 19-летний Владимир Шайхутдинов, который дебютировал за основу ЦСКА.

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Спорт
Фото:Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Счет в матче 0:0 после первого тайма.

В заявке на матч был и основной голкипер армейцев Игорь Акинфеев.

Первый матч команд в Москве 2 мая завершился со счетом 1:1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.

Накануне в суперфинал турнира вышла калининградская «Балтика», которая обыграла московский «Спартак».

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