ФИФА запретила клубу РПЛ регистрировать новичков за долг перед датчанами
ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новичков из-за задолженности перед датским «Ольборгом» за трансфер Оливера Абильдгора в 2020 году. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Ранее в среду «РБ Спорт» сообщил, что казанцам запрещено регистрировать новичков три трансферных окна.
В «Рубине» заявили, что запрет связан «со сложностью осуществления финансового перевода (условный платеж и солидарные выплаты)».
«Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. В данный момент «Рубин» решает данный вопрос по осуществлению транша», — сказали в клубе.
Абильдгор после перехода в «Рубин» дважды играл в аренде — за шотландский «Селтик» и «Верону», с 2023 года выступает в Италии за «Комо».
За «Рубин» датский полузащитник провел 62 матча и забил один гол.
«Рубин» за два тура до конца сезона занимает седьмое место в РПЛ.
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