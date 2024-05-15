ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новичков за долг перед «Ольборгом»

ФИФА запретила клубу РПЛ регистрировать новичков за долг перед датчанами

У «Рубина» из-за санкций не прошли платежи «Ольборгу» за полузащитника Оливера Абильдгора, который еще в прошлом году покинул клуб. В казанском клубе сообщили, что пытаются решить вопрос

Оливер Абильдгор (Фото: Cristiano Mazzi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новичков из-за задолженности перед датским «Ольборгом» за трансфер Оливера Абильдгора в 2020 году. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Ранее в среду «РБ Спорт» сообщил, что казанцам запрещено регистрировать новичков три трансферных окна.

В «Рубине» заявили, что запрет связан «со сложностью осуществления финансового перевода (условный платеж и солидарные выплаты)».

«Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. В данный момент «Рубин» решает данный вопрос по осуществлению транша», — сказали в клубе.

Абильдгор после перехода в «Рубин» дважды играл в аренде — за шотландский «Селтик» и «Верону», с 2023 года выступает в Италии за «Комо».

За «Рубин» датский полузащитник провел 62 матча и забил один гол.

«Рубин» за два тура до конца сезона занимает седьмое место в РПЛ.