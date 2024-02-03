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ФИФА обязала сбежавшего из РПЛ норвежца выплатить «Ростову» €2,9 млн

ФИФА обязала сбежавшего из РПЛ из-за атаки дронов Норманна выплатить €2,9 млн
Полузащитник Матиас Норманн должен выплатить компенсацию «Ростову» за досрочное расторжение контракта. Футболист в прошлом году, несмотря на действующее соглашение, уехал из России после атаки беспилотников на «Москва-Сити»
Матиас Норманн
Матиас Норманн (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Трибунал ФИФА обязал норвежского полузащитника Матиаса Норманна выплатить «Ростову» компенсацию в размере €2,9 млн за досрочное и безосновательное расторжение контракта. Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen со ссылкой на судебные документы.

Если футболист не выплатит эту компенсацию, то он может быть дисквалифицирован. Саудовский «Аль-Раед», где он сейчас выступает, также несет солидарную ответственность за эту выплату. Клубу может грозить запрет на регистрацию новых футболистов.

У Норманна есть право подать апелляцию на решение ФИФА в Спортивный арбитражный суд (CAS). Адвокат футболиста не стал отвечать на вопрос Nettavisen, будет ли она подана.

О самом решении трибунала ФИФА «Ростов» сообщил в конце ноября 2023 года.

ФИФА наказала сбежавшего из РПЛ из-за атаки дронов норвежского футболиста
Спорт
Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 9 августа прошлого года сообщил, что Норманн, игравший за «бело-голубых» на правах аренды из «Ростова», отправил обоим клубам уведомление о расторжении контракта «в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити». В московском клубе заявляли о планах подать в суд на футболиста, у которого еще действовал контракт.

В период с 30 июля по 1 августа комплекс «Москва-Сити» дважды подвергся атаке беспилотников. В обоих случаях российские власти возложили ответственность за это на Украину.

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В конце августа Норманн подписал контракт с саудовским «Аль-Раедом». В новом клубе 27-летний полузащитник провел 15 матчей, не отличившись результативными действиями.

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Футбол ФИФА ФК Ростов Матиас Норманн
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