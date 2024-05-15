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Германия разгромила Латвию на чемпионате мира по хоккею

Немцы забросили латвийцам пять шайб во втором периоде и выиграли второй матч турнира из четырех. В параллельном матче хозяева турнира чехи обыграли датчан — 7:4
Фото: imago / imago-images.de / Global Look Press
Фото: imago / imago-images.de / Global Look Press

Хоккеисты сборной Латвии потерпели первое поражение на групповом этапе чемпионата мира в Чехии, крупно уступив команде Германии.

Матч группы B в Остраве завершился со счетом 8:1 (2:0, 5:1, 1:0). У немцев дубль оформил Джон-Джейсон Петерка.

Сборная Германии одержала вторую победу в четырех матчах и занимает третье место в группе. У Латвии вторая строчка (три победы).

В следующем матче немцы 17 мая сыграют с казахстанцами, а латвийцев 18 мая ждет встреча со шведами.

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Фото:REUTERS

В параллельном матче в группе А чехи обыграли датчан — 7:4.

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Анна Сатдинова
Хоккей Чемпионат мира по хоккею

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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