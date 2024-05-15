Германия разгромила Латвию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной Латвии потерпели первое поражение на групповом этапе чемпионата мира в Чехии, крупно уступив команде Германии.
Матч группы B в Остраве завершился со счетом 8:1 (2:0, 5:1, 1:0). У немцев дубль оформил Джон-Джейсон Петерка.
Сборная Германии одержала вторую победу в четырех матчах и занимает третье место в группе. У Латвии вторая строчка (три победы).
В следующем матче немцы 17 мая сыграют с казахстанцами, а латвийцев 18 мая ждет встреча со шведами.
В параллельном матче в группе А чехи обыграли датчан — 7:4.
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