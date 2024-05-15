Во Второй лиге забили один из самых быстрых голов в истории футбола
Белорусский полузащитник пятигорского клуба «Машук-КМВ» Николай Иванов открыл счет в матче с дзержинским «Химиком», забив с первого касания мяча после стартового свистка.
После удара Иванова с центральной отметки мяч пролетел через половину поля и попал в ворота. От стартового свистка до гола прошло около четырех секунд.
Самым быстрым в истории профессионального футбола на взрослом уровне считается гол Райана Холла, который в этом году отличился за 2,31 секунды за лондонский «Кройдон» в Восточной лиге южных графств.
Также в этом году за 2,4 секунды забивал Доминик Надь из выступающего во второй венгерской лиге «Спартака» (Ньиредьхаза).
В РПЛ самый быстрый гол сезона 6 мая забил белорусский нападающий «Балтики» Виталий Лисакович, который поразил ворота «Урала» в 27-м туре всего через 16 секунд после начала матча.
Рекорд РПЛ в 2022 году установил футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун — 8,9 секунды.
В истории чемпионатов России на 9-й секунде также забивал Алексей Бычков в матче «Шинник» — «Ротор» 4 августа 1999 года.
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