Игрок пятигорского «Машука» забил один из самых быстрых голов в истории футбола

Во Второй лиге забили один из самых быстрых голов в истории футбола

Футболист «Машука-КМВ» забил с центральной отметки первым касанием после стартового свистка

Николай Иванов (в центре) (Фото: Страница ФК «Машук-КМВ» в Vkontakte)

Белорусский полузащитник пятигорского клуба «Машук-КМВ» Николай Иванов открыл счет в матче с дзержинским «Химиком», забив с первого касания мяча после стартового свистка.

После удара Иванова с центральной отметки мяч пролетел через половину поля и попал в ворота. От стартового свистка до гола прошло около четырех секунд.

Самым быстрым в истории профессионального футбола на взрослом уровне считается гол Райана Холла, который в этом году отличился за 2,31 секунды за лондонский «Кройдон» в Восточной лиге южных графств.

Также в этом году за 2,4 секунды забивал Доминик Надь из выступающего во второй венгерской лиге «Спартака» (Ньиредьхаза).

В РПЛ самый быстрый гол сезона 6 мая забил белорусский нападающий «Балтики» Виталий Лисакович, который поразил ворота «Урала» в 27-м туре всего через 16 секунд после начала матча.

Рекорд РПЛ в 2022 году установил футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун — 8,9 секунды.

В истории чемпионатов России на 9-й секунде также забивал Алексей Бычков в матче «Шинник» — «Ротор» 4 августа 1999 года.