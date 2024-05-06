Белорусский футболист забил самый быстрый гол сезона в РПЛ

Виталий Лисакович отличился на 16-й секунде матча «Урал» — «Балтика»

Виталий Лисакович (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Белорусский нападающий «Балтики» Виталий Лисакович забил «Уралу» в 27-м туре РПЛ всего через 16 секунд после начала матча.

Этот гол стал самым быстрым в текущем сезоне РПЛ.

В матче идет второй тайм, счет 1:1.

Лисакович выступает за калининградский клуб на правах аренды из казанского «Рубина».

На его счету три гола и передача в 13 матчах.

В 2022 году форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун забил за 8,9 секунды, установив рекорд турнира.