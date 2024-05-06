Белорусский футболист забил самый быстрый гол сезона в РПЛ
Белорусский нападающий «Балтики» Виталий Лисакович забил «Уралу» в 27-м туре РПЛ всего через 16 секунд после начала матча.
Этот гол стал самым быстрым в текущем сезоне РПЛ.
В матче идет второй тайм, счет 1:1.
Лисакович выступает за калининградский клуб на правах аренды из казанского «Рубина».
На его счету три гола и передача в 13 матчах.
В 2022 году форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун забил за 8,9 секунды, установив рекорд турнира.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика