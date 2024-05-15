Крянин: Сергей Устюгов готов выступать еще как минимум два года

В федерации заявили о планах Сергея Устюгова выступать еще два года

Сергей Крянин рассказал, что подготовка чемпиона Олимпиады будет вестись за счет бюджета Югры. При этом Сергей Устюгов решил остаться в составе национальной команды

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Чемпион Олимпиады в Пекине в эстафете Сергей Устюгов будет продолжать карьеру еще минимум два сезона и в целом будет готовиться самостоятельно. Об этом ТАСС сообщил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

В июне 2022 года Устюгов заявлял о том, что не поедет на Олимпиаду в Италии. Начало прошлого сезона лыжник пропустил из-за болезни.

«Сейчас Сергей как минимум два года готов еще выступать. Он принял решение, что остается в составе сборной команды России, приезжает на отдельные сборы, но в целом готовиться к сезону будет самостоятельно, при корректировке своего плана Маркусом Крамером», — сказал Крянин.

По словам Крянина, подготовку Устюгова будет финансировать ХМАО. «Регион готов его обеспечить полностью в ходе подготовки — есть задача, чтобы за ним появились в автономном округе такие же талантливые и мощные спортсмены», — добавил он.

На счету 32-летнего Устюгова два золота, четыре серебра и бронза чемпионатов мира и победа в «Тур де Ски» (2016/17).

Российские лыжники отстранены от международных стартов. Глава ФЛГР Елена Вяльбе ранее неоднократно говорила, что в нейтральном статусе они выступать не будут.