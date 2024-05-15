В федерации заявили о планах Сергея Устюгова выступать еще два года
Чемпион Олимпиады в Пекине в эстафете Сергей Устюгов будет продолжать карьеру еще минимум два сезона и в целом будет готовиться самостоятельно. Об этом ТАСС сообщил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
В июне 2022 года Устюгов заявлял о том, что не поедет на Олимпиаду в Италии. Начало прошлого сезона лыжник пропустил из-за болезни.
«Сейчас Сергей как минимум два года готов еще выступать. Он принял решение, что остается в составе сборной команды России, приезжает на отдельные сборы, но в целом готовиться к сезону будет самостоятельно, при корректировке своего плана Маркусом Крамером», — сказал Крянин.
По словам Крянина, подготовку Устюгова будет финансировать ХМАО. «Регион готов его обеспечить полностью в ходе подготовки — есть задача, чтобы за ним появились в автономном округе такие же талантливые и мощные спортсмены», — добавил он.
На счету 32-летнего Устюгова два золота, четыре серебра и бронза чемпионатов мира и победа в «Тур де Ски» (2016/17).
Российские лыжники отстранены от международных стартов. Глава ФЛГР Елена Вяльбе ранее неоднократно говорила, что в нейтральном статусе они выступать не будут.
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