В НХЛ объяснили удаление отстраненного Ничушкина из своего приложения
Удаление российского нападающего Валерия Ничушкина из приложения НХЛ произошло автоматически после его отстранения со стороны «Колорадо Эвеланш». Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель главы лиги Билл Дэйли.
Ничушкин ранее пропал из таблиц лучших бомбардиров и снайперов в официальном приложении лиги. Россиянина ранее перевели на третий этап программы помощи игрокам НХЛ, он пропустит полгода.
«Мне сказали, что когда его исключили из состава «Колорадо», его автоматически удалили из приложения НХЛ. Это не было результатом намеренного решения», — сообщил Дэйли.
Ничушкин в январе попал в добровольную программу помощи, в рамках которой игрокам в том числе оказывается поддержка в борьбе с психическими проблемами и зависимостями.
Журналист Эдриан Дэйтер и инсайдер Фрэнк Серавалли писали, что Ничушкин провалил тест на запрещенные вещества, но официально это не подтверждалось.
Ничушкин в этом плей-офф забросил девять шайб и сделал одну передачу в восьми играх, он делил лидерство в снайперской гонке Кубка Стэнли с Заком Хайманом из «Эдмонтон Ойлерз».
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