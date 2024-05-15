«Спартак» заявил, что горечь от проигрыша «Балтике» не описать словами

Спартаковцы уступили со счетом 0:1 «Балтике», у которой уверенно сыграл вратарь Евгений Латышонок, и завершили выступление в Кубке. В клубе назвали поражение тяжелым

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Поражение от «Балтики», из-за которого «Спартак» не смог выйти в суперфинал Кубка России, оказалось тяжелым, но будет мотивацией для игроков выкладываться в матчах еще сильнее, говорится в заявлении «красно-белых» в телеграм-канале.

«Спартак» накануне со счетом 0:1 проиграл в Калининграде аутсайдеру РПЛ и вылетел из турнира.

«Тяжелое поражение, горечь от которого непросто описать словами. Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику», — заявили в клубе и пообещали «еще сильнее выкладываться и работать», чтобы порадовать болельщиков в следующем сезоне.

«Спартак» впервые проиграл под руководством Владимира Слишковича, который возглавил команду 14 апреля вместо Гильермо Абаскаля.

В РПЛ за два тура до конца «красно-белые» занимают пятое место, уступая четыре очка идущему третьим «Краснодару».

Соперник «Балтики» определится в среду во втором матче между «Зенитом» и ЦСКА.