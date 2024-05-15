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Тюкавин и Латышонок вошли в десятку кандидатов на приз лучшему игроку РПЛ

Тюкавин и два спартаковца вошли в десятку кандидатов на приз лучшему игроку РПЛ
Премии по итогам сезона РПЛ вручат 26 мая. В десятке претендентов — лучший бомбардир сезона Кассьерра, а также по два представителя «Спартака» и «Краснодара», но больше всех голосов болельщиков получил форвард «Динамо» Тюкавин
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Пресс-служба РПЛ назвала десять футболистов, которые претендуют на премию лучшему игроку сезона.

В десятку вошли Константин Тюкавин («Динамо), Эдуард Сперцян и Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив»), Матео Кассьера («Зенит»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Срджан Бабич и Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»), Ираклий Квеквескири («Факел»).

Больше всех голосов на втором этапе набрал Тюкавин.

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Лидерами голосования по игровым амплуа стали вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»), защитник Бабич, полузащитник Сперцян и форвад Тюкавин, а лучшим тренером болельщики назвали Марцела Личку.

Лауреаты будут выбраны комиссией, в которую войдут тренеры и капитаны команд, эксперты «Матч ТВ», известные футболисты, руководители лиги и компании-спонсора.

Премии вручат 26 мая.

В РПЛ за два тура до конца лидирует «Динамо» с отрывом в два очка от «Зенита» и в три — от «Краснодара».

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Константин Тюкавин ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Спартак Москва ФК Краснодар

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Для продажи

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