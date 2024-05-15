Тюкавин и Латышонок вошли в десятку кандидатов на приз лучшему игроку РПЛ
Пресс-служба РПЛ назвала десять футболистов, которые претендуют на премию лучшему игроку сезона.
В десятку вошли Константин Тюкавин («Динамо), Эдуард Сперцян и Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив»), Матео Кассьера («Зенит»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Срджан Бабич и Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»), Ираклий Квеквескири («Факел»).
Больше всех голосов на втором этапе набрал Тюкавин.
Лидерами голосования по игровым амплуа стали вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»), защитник Бабич, полузащитник Сперцян и форвад Тюкавин, а лучшим тренером болельщики назвали Марцела Личку.
Лауреаты будут выбраны комиссией, в которую войдут тренеры и капитаны команд, эксперты «Матч ТВ», известные футболисты, руководители лиги и компании-спонсора.
Премии вручат 26 мая.
В РПЛ за два тура до конца лидирует «Динамо» с отрывом в два очка от «Зенита» и в три — от «Краснодара».
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