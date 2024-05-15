В каких клубах РПЛ легионеры вытеснили россиян. Инфографика

«Зенит» занял последнее место в РПЛ по игровому времени у россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил недовольство из-за обилия иностранцев в чемпионате России по футболу, выступив за ужесточение лимита на легионеров. «РБК Спорт» выяснил, в каких клубах легионеры вытеснили россиян

Вячеслав Володин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 мая на планерном заседании раскритиковал российские футбольные клубы за засилье легионеров.

«Все это достало. Эти легионеры… Собирают их с Африки, с других стран. Что это такое? Стыд! <...> Восемь легионеров на футбольном поле. Трое только те, кто играет в национальной команде. Это о чем говорит? Задумайтесь», — сказал Володин после выступления кандидата на пост министра спорта Михаила Дегтярева.

С 2022 года в заявке клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) могут находиться не больше 13 легионеров, восемь из них могут одновременно быть на поле.

До этого команды могли заявить не более восьми легионеров при 17 российских игроках. Также ранее действовал лимит «6+5», при котором во время матча на поле могли находиться не более шести легионеров одновременно.

Действительно ли российским футболистам не доверяют в РПЛ

В нынешнем сезоне команды РПЛ не раз выходили на матч лишь с двумя россиянами (имеющими право выступать за сборную) в стартовом составе. А в «Зените» и «Краснодаре» подобное происходило нередко.

При этом нарушением это не было: ограничение на легионеров не распространяется на игроков с российским паспортом, но не имеющих права выступать за сборную России, а также на футболистов из Армении, Белоруссии и Казахстана.

В «Зените» россияне получили практически в два раза меньше игрового времени в матчах РПЛ, чем иностранцы. Такой перекос аномален для клубов РПЛ.

После 28 туров российские игроки «Зенита» провели менее 6 тыс. минут в РПЛ (на основе данных РПЛ). Это худший показатель в лиге. К примеру, российские игроки «Краснодара» провели на поле лишь на 1 тыс. минут меньше — порядка 7,5 тыс. Кубанский клуб занимает третье место с конца по минутам россиян в чемпионате России, ниже находится «Оренбург» — более 6,5 тыс.

В остальных же командах россияне провели не менее 8 тыс. минут. При этом в среднем в каждой команде топ-10 россияне получили порядка 10 тыс. минут. Выделяются «Ростов» (более 15 тыс.) и «Локомотив» (более 14 тыс.).

В каком клубе РПЛ наибольшее число иностранных игроков

«Зенит» не является лидером по числу иностранных игроков. Первое место занимает «Рубин» (17), тогда как у «Зенита» таких футболистов — 12. А «Краснодар» является единственным клубом, где доля иностранных игроков превысила 60%.