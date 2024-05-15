В Бразилии узнали о желании «Краснодара» купить Джона Кеннеди
«Краснодар» предложил «Флуминенсе» почти €11 млн за 21-летнего нападающего Джона Кеннеди, но получил отказ, поскольку бразильская команда хочет получить в два раза больше. Об этом сообщает RTI Esporte.
С аналогичным предложением к бразильцам обращался украинский «Шахтер». В январе игроком также интересовался петербургский «Зенит», но официальных предложений не делал.
Кеннеди в 2023 году принес «Флуминенсе» победу в Кубке Либертадорес.
«РБК Спорт» направил запрос в «Краснодар».
В стартовавшем в середине апреля чемпионате Бразилии «Флуминенсе» одержал только одну победу в шести матчах и идет в зоне вылета.
«Краснодар» занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка за два тура до конца.
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