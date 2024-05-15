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В Бразилии узнали о желании «Краснодара» купить Джона Кеннеди

RTI Esporte: «Краснодар» предложил «Флуминенсе» €11 млн за Джона Кеннеди
«Флуминенсе» отказал и «Краснодару», и «Шахтеру», которые предложили за 21-летнего футболиста почти €11 млн
Джон Кеннеди
Джон Кеннеди (Фото: Alexandre Neto / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Краснодар» предложил «Флуминенсе» почти €11 млн за 21-летнего нападающего Джона Кеннеди, но получил отказ, поскольку бразильская команда хочет получить в два раза больше. Об этом сообщает RTI Esporte.

С аналогичным предложением к бразильцам обращался украинский «Шахтер». В январе игроком также интересовался петербургский «Зенит», но официальных предложений не делал.

Кеннеди в 2023 году принес «Флуминенсе» победу в Кубке Либертадорес.

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В стартовавшем в середине апреля чемпионате Бразилии «Флуминенсе» одержал только одну победу в шести матчах и идет в зоне вылета.

«Краснодар» занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка за два тура до конца.

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