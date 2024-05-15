Кого из российских звезд хоккея ловили на запрещенных веществах

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отстранен от игр НХЛ на шесть месяцев из-за применения запрещенного вещества. Кого еще из российских звезд хоккея ловили на допинге — в материале «РБК Спорт»

Валерий Ничушкин (Фото: Reuters)

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, который в январе попал в добровольную программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 14 мая был переведен на третий этап программы. Российский форвард будет отстранен от матчей на шесть месяцев.

Журналист Эдриан Дэйтер и инсайдер Фрэнк Серавалли на своих страницах в социальной сети X (ранее Twitter) сообщили, что нападающий провалил тест на запрещенные вещества. Однако о каких конкретно веществах идет речь — неизвестно, это могут быть наркотики, допинг или лекарства.

Программа помощи игрокам НХЛ призвана помочь хоккеистам и их семьям конфиденциально справиться с проблемами с психическим здоровьем, зависимостями и т.д. Причины участия в программе не сообщаются, кроме случаев, когда игроки сами хотят об этом рассказать. Сроки участия в программе не ограничены.

Кого из российских звезд хоккея ловили на допинге

Сергей Зиновьев, 2004 год

В крови нападающего во время подготовки сборной России к чемпионату мира 2004 года были обнаружены следы марихуаны. На турнире он не сыграл, и IIHF не применила к нему санкции. Федерация хоккея России дисквалифицировала Зиновьева на три месяца, которые пришлись на конец весны и лето. Таким образом, хоккеист пропустил только предсезонные матчи.

Максим Мамин, 2008 год

Нападающий сдал положительный допинг-тест после четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира в Чехии, в котором сборная России со счетом 4:1 обыграла хозяев турнира — в его организме нашли норандростерон. Мамин был дисквалифицирован IIHF на два года, но подал апелляцию, и ее срок сократили до года.

Антон Белов, 2012 год

Защитник омского «Авангарда» провалил допинг-тест во время финальной серии Кубка Гагарина с московским «Динамо», которую московский клуб выиграл со счетом 4:3. В его организме обнаружили стимулятор метилгексанамин. Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало Белова на три месяца, которые, как и у Зиновьева, пришлись на межсезонье.

Данис Зарипов, 2017 год

Допинг у Зарипова обнаружили в одном из тестов, сданных во время чемпионата КХЛ. 25 июля IIHF дисквалифицировала Зарипова на два года, а подписанный незадолго до этого двухлетний контракт с «Ак Барсом» был расторгнут.

Нападающий обратился в Спортивный арбитражный суд, который установил, что псевдоэфедрин и гидрохлортиазид попали в организм спортсмена, поскольку он принял препараты, куда запрещенные вещества были занесены на этапе производства. IIHF сократила дисквалификацию до полугода, и в конце ноября Зарипов вернулся в «Ак Барс».

Евгений Кузнецов, 2019

Самый громкий скандал произошел летом 2019-го. Звезда НХЛ Евгений Кузнецов после завершения чемпионата мира сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года.

При этом Национальная хоккейная лига не стала дисквалифицировать игрока, поскольку кокаин не входит в число веществ, дающих спортивное преимущество. Игроку пришлось пройти курс о вреде наркотиков, а также общественные работы. Поэтому он смог продолжить выступление за «Вашингтон Кэпиталз» (капитан — Александр Овечкин).

Кирилл Дьяков, 2019

Спустя семь месяцев после выявления кокаина у Кузнецова Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала бывшего защитника владивостокского «Адмирала» Кирилла Дьякова, у которого в допинг-пробе также нашли кокаин.

Наркотическое вещество нашли в пробе Дьякова, взятой в ноябре 2019 года после матча «Адмирала» против московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. Срок дисквалификации 26-летнего хоккеиста составил 15 месяцев.