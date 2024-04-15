Надаль выступит на турнире в Барселоне, который станет для него первым с января

Надаль после долгого перерыва решил выступить на турнире в Барселоне

Надаль является рекордсменом по победам в Барселоне, в его честь назван центральный корт турнира. По словам Надаля, он до последнего не был уверен, что сможет сыграть

Рафаэль Надаль (Фото: David Becker / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что в последний момент все же решился принять участие в турнире ATP-500 в Барселоне. Слова Надаля приводит Reuters.

Турнир с призовым фондом почти €2,8 млн стартовал в понедельник. У Надаля на вторник запланирован матч первого круга с 62-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли.

«Я приехал сюда, приняв решение практически в последнюю минуту, поскольку не знал, смогу ли играть», — сказал Надаль.

Испанец не играл с января, прошлый сезон он практически весь пропустил из-за травмы, полученной на Australian Open. На прошлой неделе он отказался выступать на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Надалю 37 лет, он выиграл 22 турнира «Большого шлема». Из-за пропуска соревнований он опустился на 644-е место в рейтинге ATP.

Надаль рекордные 12 раз выигрывал турнир в Барселоне. В 2017 году центральный корт Real Club de Tenis Barcelona, где проходит турнир, назвали в честь Надаля.