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Надаль снялся с турнира «Мастерс» в Монте-Карло из-за травмы

Рафаэль Надаль снялся с турнира «Мастерс» в Монте-Карло
11-кратный чемпион турнира признался, что отказ выступать связан с травмой. Надаль не играл в ATP с января
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: David Becker / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил в соцсети X, что не выступит на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло из-за проблем со здоровьем.

«Мое тело просто не позволит мне сыграть», — отметил Надаль.

Накануне Sport.es написал, что 37-летний Надаль продолжает испытывать проблемы со спиной и, вероятно, пропустит еще шесть недель.

Испанец не играл с января, прошлый сезон он практически весь пропустил из-за травмы, полученной на Australian Open.

В Испании сообщили, что Надаль может пропустить еще шесть недель
Спорт
Рафаэль Надаль

Турнир в Монте-Карло с призовым фондом почти €6 млн пройдет с 7 по 14 апреля.

В прошлом году турнир выиграл Андрей Рублев.

Надаль побеждал в Монте-Карло 11 раз.

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Анна Сатдинова
теннис ATP Рафаэль Надаль
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