Надаль снялся с турнира «Мастерс» в Монте-Карло из-за травмы
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил в соцсети X, что не выступит на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло из-за проблем со здоровьем.
«Мое тело просто не позволит мне сыграть», — отметил Надаль.
Накануне Sport.es написал, что 37-летний Надаль продолжает испытывать проблемы со спиной и, вероятно, пропустит еще шесть недель.
Испанец не играл с января, прошлый сезон он практически весь пропустил из-за травмы, полученной на Australian Open.
Турнир в Монте-Карло с призовым фондом почти €6 млн пройдет с 7 по 14 апреля.
В прошлом году турнир выиграл Андрей Рублев.
Надаль побеждал в Монте-Карло 11 раз.
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