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Российский теннисист проиграл на старте крупного турнира в Барселоне

Российский теннисист Сафиуллин проиграл на старте крупного турнира в Барселоне
Роман Сафиуллин проиграл Роберто Баутисте Агуту со счетом 3:6, 6:7 (8:10). В основной сетке турнира остались трое россиян
Роман Сафиуллин
Роман Сафиуллин (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин выбыл с турнира ATP-500 в Барселоне в первом круге, проиграв испанцу Роберто Баутисте Агуту.

Россиянин, занимающий 38-е место в мировом рейтинге, уступил испанцу (84-й) со счетом 3:6, 6:7 (8:10). Счет личных встреч теннисистов стал равным — 1:1.

Баутиста Агут во втором круге сыграет с другим россиянином Кареном Хачановым.

Третья ракетка мира Алькарас снялся с турнира в Барселоне из-за травмы
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Карлос Алькарас

Также в Барселоне выступят Андрей Рублев и Павел Котов.

Двукратный чемпион турнира Карлос Алькарас ранее снялся с соревнований из-за травмы.

Призовой фонд турнира в Барселоне составляет почти €2,8 млн.

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Анна Сатдинова
теннис ATP Роман Сафиуллин
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