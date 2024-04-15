Российский теннисист проиграл на старте крупного турнира в Барселоне
Российский теннисист Роман Сафиуллин выбыл с турнира ATP-500 в Барселоне в первом круге, проиграв испанцу Роберто Баутисте Агуту.
Россиянин, занимающий 38-е место в мировом рейтинге, уступил испанцу (84-й) со счетом 3:6, 6:7 (8:10). Счет личных встреч теннисистов стал равным — 1:1.
Баутиста Агут во втором круге сыграет с другим россиянином Кареном Хачановым.
Также в Барселоне выступят Андрей Рублев и Павел Котов.
Двукратный чемпион турнира Карлос Алькарас ранее снялся с соревнований из-за травмы.
Призовой фонд турнира в Барселоне составляет почти €2,8 млн.
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