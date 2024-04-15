Семак назвал уволенного из «Спартака» Абаскаля хорошим тренером

«Спартак» уволил Гильермо Абаскаля за семь туров до конца сезона РПЛ. Сергей Семак считает, что тренер всегда должен быть готов к отставке, а «Спартаку» при испанце не хватило стабильности и результатов

Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Гильермо Абаскаль, уволенный накануне из «Спартака», является хорошим специалистом, заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Слова тренера приводит пресс-служба петербургского клуба.

Испанец был отправлен в отставку после поражения от аутсайдера РПЛ «Сочи» в 24-м туре (0:1). Следующий матч «Спартак» проведет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России 17 апреля.

«Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными. Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители», — сказал Семак.

Семак отметил, что тренеры «люди подневольные» и всегда должны быть готовы к увольнению.

Первый полуфинальный матч Кубка «Зенит» выиграл со счетом 2:1.