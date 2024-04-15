 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Семак назвал уволенного из «Спартака» Абаскаля хорошим тренером

Семак: Абаскаль — хороший специалист, хорошо работал в «Спартаке»
«Спартак» уволил Гильермо Абаскаля за семь туров до конца сезона РПЛ. Сергей Семак считает, что тренер всегда должен быть готов к отставке, а «Спартаку» при испанце не хватило стабильности и результатов
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Гильермо Абаскаль, уволенный накануне из «Спартака», является хорошим специалистом, заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Слова тренера приводит пресс-служба петербургского клуба.

Испанец был отправлен в отставку после поражения от аутсайдера РПЛ «Сочи» в 24-м туре (0:1). Следующий матч «Спартак» проведет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России 17 апреля.

«Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными. Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители», — сказал Семак.

Карпин заявил, что посмеялся над словами о его назначении в «Спартак»
Спорт
Валерий Карпин

Семак отметил, что тренеры «люди подневольные» и всегда должны быть готовы к увольнению.

Первый полуфинальный матч Кубка «Зенит» выиграл со счетом 2:1.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва Гильермо Абаскаль ФК Зенит Сергей Семак
Материалы по теме
«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля
Спорт
«Сочи» сделал ролик с «космонавтом-Абаскалем» перед матчем со «Спартаком»
Спорт
Умер преемник Старостина на посту начальника «Спартака»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
В Крыму иностранцам запретили работать в торговле и еще 34 сферах бизнеса Политика, 15:35
Суд во Владимире арестовал обвиняемого в поджоге здания правительства Политика, 15:34
Вяльбе предрекла российским лыжникам отстранение до 2028 года Спорт, 15:30
Как новая форма денег поможет компаниям экономить на платежах Pro, 15:14
Британские эксперты исключили конфискацию замороженных активов России Политика, 15:14
Россияне назвали самые желанные места России для весенних путешествий Недвижимость, 15:11
Армения опровергла сообщения о переговорах с Британией по мигрантам Политика, 15:04
Скидки исчезнут сегодня
До −76% на подписку РБК Pro и опции
За скидкой
В Промсвязьбанке обновили подборку с краткосрочными идеями на рынке акций Инвестиции, 15:04
Семак назвал уволенного из «Спартака» Абаскаля хорошим тренером Спорт, 15:01
ООО «Техностиль Премиум» вошло в рейтинг надежных партнеров по версии ЦАИ Пресс-релиз, 14:53
В Москве ввели систему бронирования беседок для шашлыков Общество, 14:49
Долговая нагрузка и первый взнос: как увеличить шансы на ипотеку в 2024-м Недвижимость, 14:47
Для сердца, мозга и фигуры: какие эффекты обнаружили у «Оземпика» Pro, 14:46
Защита обжаловала в московском суде заочный арест главы СБУ Политика, 14:46