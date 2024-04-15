Семак назвал уволенного из «Спартака» Абаскаля хорошим тренером
Гильермо Абаскаль, уволенный накануне из «Спартака», является хорошим специалистом, заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Слова тренера приводит пресс-служба петербургского клуба.
Испанец был отправлен в отставку после поражения от аутсайдера РПЛ «Сочи» в 24-м туре (0:1). Следующий матч «Спартак» проведет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России 17 апреля.
«Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными. Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители», — сказал Семак.
Семак отметил, что тренеры «люди подневольные» и всегда должны быть готовы к увольнению.
Первый полуфинальный матч Кубка «Зенит» выиграл со счетом 2:1.
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