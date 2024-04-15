Вяльбе сообщила о беременности лучшей российской лыжницы

Наталья Непряева (Терентьева) прошлым летом вышла замуж и пропустила весь этот сезон по состоянию здоровья. Елена Вяльбе выразила надежду, что скоро спортсменка вернется к соревнованиям

Елена Вяльбе и Наталья Терентьева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Терентьева (Непряева) беременна. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которую цитирует «Матч ТВ».

«Наталья Терентьева ждет пополнения. Надеемся, что скоро увидим ее в соревновательном строю», — сказала Вяльбе.

Лыжница пропустила весь сезон по состоянию здоровья. В августе прошлого года она вышла замуж за двукратного бронзового призера Игр в Пекине Александра Терентьева.

Терентьева в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также на ее счету бронза в эстафете на Играх-2018. В 2022 году лыжница выиграла Кубок мира и «Тур де Ски».

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).