Вяльбе сообщила о беременности лучшей российской лыжницы
Олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Терентьева (Непряева) беременна. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которую цитирует «Матч ТВ».
«Наталья Терентьева ждет пополнения. Надеемся, что скоро увидим ее в соревновательном строю», — сказала Вяльбе.
Лыжница пропустила весь сезон по состоянию здоровья. В августе прошлого года она вышла замуж за двукратного бронзового призера Игр в Пекине Александра Терентьева.
Терентьева в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также на ее счету бронза в эстафете на Играх-2018. В 2022 году лыжница выиграла Кубок мира и «Тур де Ски».
Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).
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