Макрон объяснил разницу подходов к командам России и Израиля на Олимпиаде
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что израильские спортсмены, в отличие от россиян, допущены на Олимпиаду под национальным флагом, поскольку их страна первой никого не атаковала. Слова Макрона приводит L'Indépendant.
Макрон заявил, что Израиль в октябре 2023-го «стал жертвой террористической атаки». «Мы можем не соглашаться с Израилем по поводу способов реагирования и самозащиты, но мы не можем сказать, что Израиль является нападавшим, и поэтому различие очень четкое», — сказал президент Франции.
В ноябре в МОК заявили РБК, что принятые меры и рекомендации в отношении российского спорта — следствие начала военной операции на Украине во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине, что в МОК расценили как нарушение действовавшего в это время олимпийского перемирия и Олимпийской хартии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда обвинил заступившийся за Израиль МОК в предвзятости и несостоятельности.
Олимпийский комитет России еще в 2022 году заявлял, что олимпийское перемирие вообще не упоминается в Олимпийской хартии и не может использоваться как предлог для дискриминации спортсменов.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
МОК в марте объявил, что на Играх смогут выступить не более 55 россиян в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.
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