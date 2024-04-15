Макрон: между допуском России и Израиля на Олимпиаду есть очень четкое различие

Макрон объяснил разницу подходов к командам России и Израиля на Олимпиаде

Президент Франции считает, что Израиль стал жертвой террористов и действовал в секторе Газа с целью самозащиты, хотя с его методами можно не соглашаться

Эмманюэль Макрон (Фото: Claudio Reis / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что израильские спортсмены, в отличие от россиян, допущены на Олимпиаду под национальным флагом, поскольку их страна первой никого не атаковала. Слова Макрона приводит L'Indépendant.

Макрон заявил, что Израиль в октябре 2023-го «стал жертвой террористической атаки». «Мы можем не соглашаться с Израилем по поводу способов реагирования и самозащиты, но мы не можем сказать, что Израиль является нападавшим, и поэтому различие очень четкое», — сказал президент Франции.

В ноябре в МОК заявили РБК, что принятые меры и рекомендации в отношении российского спорта — следствие начала военной операции на Украине во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине, что в МОК расценили как нарушение действовавшего в это время олимпийского перемирия и Олимпийской хартии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда обвинил заступившийся за Израиль МОК в предвзятости и несостоятельности.

Олимпийский комитет России еще в 2022 году заявлял, что олимпийское перемирие вообще не упоминается в Олимпийской хартии и не может использоваться как предлог для дискриминации спортсменов.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

МОК в марте объявил, что на Играх смогут выступить не более 55 россиян в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.