Баскетбольный ЦСКА сменил главного тренера за неделю до старта плей-офф

Вместо Эмила Райковича, с которым команда выиграла только 8 из 17 последних матчей, ЦСКА в плей-офф будет руководить Андреас Пистиолис, ранее работавший в клубе ассистентом

Андреас Пистиолис (Фото: Официальный сайт ПБК ЦСКА (cskabasket.ru))

Баскетбольный ЦСКА объявил об отставке северомакедонского главного тренера Эмила Райковича и назначении на этот пост до конца сезона грека Андреаса Пистиолиса. Смена тренера в клубе произошла перед началом плей-офф Единой лиги ВТБ, который начнется для армейцев 22 апреля серией с красноярским «Енисеем».

Райкович работал в ЦСКА с лета 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла регулярный чемпионат, но в плей-офф уступила в полуфинале краснодарскому «Локомотиву-Кубани» и взяла бронзу в серии с петербургским «Зенитом».

В этом сезоне армейцы выиграли первый раунд Лиги ВТБ, но с начала 2024 года победили только в восьми официальных матчах из 17.

Пистиолис работал в ЦСКА в 2014-2022 годах в качестве ассистента.

Победителем регулярного чемпионата Лиги ВТБ в этом сезоне впервые стал казанский УНИКС, армейцы заняли третье место.