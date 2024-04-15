Баскетбольный ЦСКА сменил главного тренера за неделю до старта плей-офф
Баскетбольный ЦСКА объявил об отставке северомакедонского главного тренера Эмила Райковича и назначении на этот пост до конца сезона грека Андреаса Пистиолиса. Смена тренера в клубе произошла перед началом плей-офф Единой лиги ВТБ, который начнется для армейцев 22 апреля серией с красноярским «Енисеем».
Райкович работал в ЦСКА с лета 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла регулярный чемпионат, но в плей-офф уступила в полуфинале краснодарскому «Локомотиву-Кубани» и взяла бронзу в серии с петербургским «Зенитом».
В этом сезоне армейцы выиграли первый раунд Лиги ВТБ, но с начала 2024 года победили только в восьми официальных матчах из 17.
Пистиолис работал в ЦСКА в 2014-2022 годах в качестве ассистента.
Победителем регулярного чемпионата Лиги ВТБ в этом сезоне впервые стал казанский УНИКС, армейцы заняли третье место.
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