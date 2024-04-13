УНИКС впервые в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

УНИКС впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Казанцы в своем заключительном матче «регулярки» победили ЦСКА и обеспечили себе первое место. Армейцы сейчас на второй строчке, но их еще может обойти «Зенит»

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Казанский УНИКС дома обыграл московский ЦСКА со счетом 88:78 и занял итоговое первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Самым результативным у казанцев стал Ненад Димитриевич, набравший 40 очков. У ЦСКА 21 очко на счету Мело Тримбла.

УНИКС стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ впервые в своей истории. На втором этапе «регулярки» у казанцев 26 побед и 10 поражений.

ЦСКА занимает второе место (25–11), но его еще может обойти петербургский «Зенит», который 14 апреля в своем заключительном матче примет пермскую «Парму».

Пары первого раунда плей-офф станут известны позднее.

В прошлом сезоне УНИКС впервые в своей истории выиграл Единую лигу ВТБ, победив в финальной серии краснодарский «Локомотив-Кубань».