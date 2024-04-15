Рублев опустился до самой низкой за полгода строчки в рейтинге ATP
Россиянин Андрей Рублев опустился c шестого места на восьмое в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после того, как сенсационно проиграл во втором раунде турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло представителю Австралии Алексею Попырину, не входящему в топ-50. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте.
Россиянин является прошлогодним победителем «Мастерса» в Монте-Карло. Для сохранения завоеванных в прошлом году очков он должен был защитить титул. В результате из-за раннего вылета он потерял 955 баллов. Россиянина обошли финалисты турнира грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.
Восьмое место — худший показатель Рублева в рейтинге с августа 2023 года. Ниже он не падал с октября 2022.
Рублев на данный момент проводит худший сезон за последние несколько лет. В чемпионской гонке он занимает 12 место. Если Рублев к ноябрю не поднимается на восьмое место, то впервые за четыре года не попадет на Итоговый турнир.
Рейтинг АТР от 15 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10035 очков;
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8750;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8645;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085…
8 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3935…
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2115...
38 (41). Роман Сафиуллин (Россия) — 1139...
45 (43). Аслан Карацев (Россия) — 1073...
69 (69). Павел Котов (Россия) — 817.
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