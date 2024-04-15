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Рублев опустился до самой низкой за полгода строчки в рейтинге ATP

Андрей Рублев резко опустился в рейтинге ATP после провала на «Мастерсе»
Из-за сенсационного поражения на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло россиянин потерял 955 очков
Рублев опустился до самой низкой за полгода строчки в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев опустился c шестого места на восьмое в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после того, как сенсационно проиграл во втором раунде турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло представителю Австралии Алексею Попырину, не входящему в топ-50. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте.

Россиянин является прошлогодним победителем «Мастерса» в Монте-Карло. Для сохранения завоеванных в прошлом году очков он должен был защитить титул. В результате из-за раннего вылета он потерял 955 баллов. Россиянина обошли финалисты турнира грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.

Восьмое место — худший показатель Рублева в рейтинге с августа 2023 года. Ниже он не падал с октября 2022.

Рублев на данный момент проводит худший сезон за последние несколько лет. В чемпионской гонке он занимает 12 место. Если Рублев к ноябрю не поднимается на восьмое место, то впервые за четыре года не попадет на Итоговый турнир.

Рейтинг АТР от 15 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10035 очков;

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8750;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8645;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085…

8 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3935…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2115...

38 (41). Роман Сафиуллин (Россия) — 1139...

45 (43). Аслан Карацев (Россия) — 1073...

69 (69). Павел Котов (Россия) — 817.

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Теги
Андрей Рублев (теннисист) Даниил Медведев Новак Джокович Карен Хачанов
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