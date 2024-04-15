Стали известны все участники плей-офф и плей-ин НБА
Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился в ночь на 15 апреля. Победителем сезона стал представляющий Восточную конференцию «Бостон Селтикс», который одержал 64 победы в 82 матчах.
На Западе первой финишировала «Оклахома Тандер» с 57 победами. «Оклахома» стала самым молодым победителем конференции. Средний возраст состава составляет 23,9 лет.
Худшей командой сезона стал «Детройт» с 14 победами.
По итогам регулярного чемпионата определились все пары плей-офф и плей-ин (раунд на выбывание за право выхода в плей-офф).
Матчи плей-ин пройдут с 17 по 20 апреля, плей-офф стартует 21 апреля.
Восточная конференция
Плей-ин
1. «Филадельфия» (7-е место) — «Майами» (8)
2. «Чикаго» (9) — «Атланта» (10)
3. Проигравший плей-ин 1 — победитель плей-ин 2
Плей-офф. Первый раунд
«Бостон» (1) — победитель плей-ин 3.
«Нью-Йорк» (2) — победитель плей-ин 1.
«Милуоки» (3) — «Индиана» (6)
«Кливленд» (4) — «Орландо» (5).
Западная конференция
Плей-ин
1. «Новый Орлеан» (7-е место) — «Лейкерс» (8)
2. «Сакраменто» (9) — «Голден Стэйт» (10)
3. Проигравший плей-ин 1 — победитель плей-ин 2
Плей-офф. Первый раунд
«Оклахома» (1) — победитель плей-ин 3
«Денвер» (2) — победитель плей-ин 1
«Миннесота» (3) — «Финикс» (6)
«Клипперс» (4) — «Даллас» (5).
Действующим чемпионом является «Денвер».
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