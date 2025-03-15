«Манчестер Сити» упустил победу в матче АПЛ из-за автогола узбекистанца
Футболисты «Манчестер Сити» сыграли вничью с «Брайтоном» со счетом 2:2 в домашнем матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе хозяев мячи забили Эрлинг Холанд (11-я минута, с пенальти) и Омар Мармуш (39). У гостей отличился Первис Эступиньян (21), также автогол на счету узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова (48).
24-летний Холанд быстрее всех в истории АПЛ набрал 100 очков по системе «гол+пас». На счету норвежца 84 гола и 16 результативных передач в 94 встречах.
«Манчестер Сити» набрал 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 47 очками расположился на седьмой строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 2 апреля примет «Лестер», «Брайтон» в тот же день дома сыграет с «Астон Виллой».
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