«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Брайтоном» из-за автогола Хусанова

Встреча против «Брайтона» завершилась со счетом 2:2. Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов забил в свои ворота во втором тайме

Фото: Gareth Copley / Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» сыграли вничью с «Брайтоном» со счетом 2:2 в домашнем матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе хозяев мячи забили Эрлинг Холанд (11-я минута, с пенальти) и Омар Мармуш (39). У гостей отличился Первис Эступиньян (21), также автогол на счету узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова (48).

24-летний Холанд быстрее всех в истории АПЛ набрал 100 очков по системе «гол+пас». На счету норвежца 84 гола и 16 результативных передач в 94 встречах.

«Манчестер Сити» набрал 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 47 очками расположился на седьмой строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 2 апреля примет «Лестер», «Брайтон» в тот же день дома сыграет с «Астон Виллой».