 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Холанд быстрее всех в истории АПЛ набрал 100 очков по системе «гол+пас»

Нападающий «Манчестер Сити» отличился в матче с «Брайтоном». Теперь на счету норвежца 84 гола и 16 результативных передач в 94 встречах
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Gareth Copley / Getty Images)

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал рекордсменом Английской премьер-лиги (АПЛ), быстрее всех достигнув отметки в 100 очков по системе «гол+пас».

24-летний норвежец забил пенальти на 11-й минуте домашнего матча 29-го тура против «Брайтона». На его счету 84 гола и 16 результативных передач в 94 встречах.

Предыдущему рекордсмену, Алану Ширеру, потребовалось 100 матчей, чтобы достичь этой отметки.

После первого тайма «Манчестер Сити» выигрывает со счетом 2:1.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В составе английского клуба норвежец выиграл два чемпионата Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Холанд является рекордсменом по числу забитых мячей за сборную Норвегии (38).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Сити Эрлинг Холанд Английская премьер-лига (АПЛ)
Материалы по теме
Салах повторил рекорд Кейна по наградам лучшему игроку месяца в АПЛ
Спорт
«Манчестер Сити» впервые за 16 лет проиграл «Ноттингем Форест»
Спорт
Семин предложил Карпина на пост главного тренера «Манчестер Сити»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Меркель заявила об очаровании Трампа РоссиейПолитика, 20:26
«Локомотив» проведет прощальный матч экс-вратаря сборной России ГилермеСпорт, 19:49
Путин, Лукашенко, Алиев и Рахмон проведут встречу 9 маяПолитика, 19:49
«Динамо» впервые в сезоне обыграло ЦСКА в хоккейном дерби МосквыСпорт, 19:21
В Рязани три человека пострадали из-за взрыва на НПЗОбщество, 19:19
Холанд быстрее всех в истории АПЛ набрал 100 очков по системе «гол+пас»Спорт, 19:02
Махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в РПЛСпорт, 18:55
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Премьер Великобритании выступил против распространения ядерного оружияПолитика, 18:53
Из Суджанского района эвакуировали более 300 человекПолитика, 18:51
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:29
В сирийском городе Латакия прогремел мощный взрывПолитика, 18:26
Стармер анонсировал обсуждение деталей отправки войск ЕС на УкраинуПолитика, 18:09
Хинштейн сообщил о 378 найденных жителях Курской областиПолитика, 17:55
Бах счел «фейковые новости» из России причиной гендерного скандала на ОИСпорт, 17:52