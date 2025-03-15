«Локомотив» проведет прощальный матч экс-вратаря сборной России Гилерме

Матч состоится в сентябре на «РЖД Арене». Гилерме был игроком «Локомотива» в 2007–2024 годах, стал в его составе чемпионом России

Маринато Гилерме (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Московский «Локомотив» объявил о проведении прощального матча бывшего футболиста команды и сборной России Маринато Гилерме.

Этот матч состоится в сентябре в рамках празднования дня «Локомотива» на «РЖД Арене».

Гилерме выступал за «Локомотив» с 2007 года, в общей сложности провел за команду 387 матчей, стал с ней чемпионом, обладателем Суперкубка и четырех Кубков России. В июле 2024-го покинул клуб.

В сборной России вратарь дебютировал в 2016 году и провел в общей сложности 19 матчей.

В марте 39-летний бразилец, получивший в 2015 году российское гражданство, начал работу в «Локомотиве» — он стал координатором по подготовке молодых вратарей клуба.