«Локомотив» проведет прощальный матч экс-вратаря сборной России Гилерме
Московский «Локомотив» объявил о проведении прощального матча бывшего футболиста команды и сборной России Маринато Гилерме.
Этот матч состоится в сентябре в рамках празднования дня «Локомотива» на «РЖД Арене».
Гилерме выступал за «Локомотив» с 2007 года, в общей сложности провел за команду 387 матчей, стал с ней чемпионом, обладателем Суперкубка и четырех Кубков России. В июле 2024-го покинул клуб.
В сборной России вратарь дебютировал в 2016 году и провел в общей сложности 19 матчей.
В марте 39-летний бразилец, получивший в 2015 году российское гражданство, начал работу в «Локомотиве» — он стал координатором по подготовке молодых вратарей клуба.
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