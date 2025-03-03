Экс-вратарь сборной России Гилерме получил должность в «Локомотиве»

Гилерме стал координатором по подготовке молодых вратарей в «Локомотиве»

Гилерме был игроком «Локомотива» в 2007-2024 годах, стал в его составе чемпионом России. В клубе он займется подготовкой вратарей молодежки и команд академии

Гилерме (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший вратарь сборной России Гилерме стал координатором по подготовке молодых игроков этого амплуа в «Локомотиве», сообщила пресс-служба клуба.

Бразилец, получивший в 2015 году российское гражданство, будет работать с молодыми голкиперами команд академии «железнодорожников» и молодежки.

Гилерме выступал за «Локомотив» с 2007 года, в общей сложности провел за команду 387 матчей, стал с ней стал чемпионом, обладателем Суперкубка и четырех Кубков России. В июле 2024-го покинул клуб.

В сборной России вратарь дебютировал в 2016 году и провел в общей сложности 19 матчей.