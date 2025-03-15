 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Динамо» впервые в сезоне обыграло ЦСКА в хоккейном дерби Москвы

Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 2:1 в пользу «бело-голубых». Ранее в этом сезоне ЦСКА трижды побеждал «Динамо»
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московское «Динамо» обыграло столичный ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Римашевский (31-я минута) и Павел Кудрявцев (52). У проигравших отличился Руслан Исхаков (34).

Ранее в этом сезоне ЦСКА трижды обыграл «Динамо» (3:1, 4:3 Б, 1:0).

Хоккеиста ЦСКА отстранили из-за положительной допинг-пробы
Спорт
Владислав Каменев

«Динамо» набрало 87 очков в 65 матчах и занимает второе место в Западной конференции. ЦСКА с 83 очками расположился на третьей строчке.

В следующем матче «Динамо» 18 марта примет омский «Авангард», ЦСКА днем позже дома сыграет с ярославским «Локомотивом».

Остальные результаты дня:

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 5:2;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2;

«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:1;

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ;

«Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 ОТ.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК ЦСКА
Материалы по теме
Отец Каменева рассказал о ситуации с допинг-пробой хоккеиста ЦСКА
Спорт
ЦСКА второй раз в сезоне КХЛ проиграл «Металлургу»
Спорт
Матч худших клубов КХЛ завершился победой «Амура»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Меркель заявила об очаровании Трампа РоссиейПолитика, 20:26
«Локомотив» проведет прощальный матч экс-вратаря сборной России ГилермеСпорт, 19:49
Путин, Лукашенко, Алиев и Рахмон проведут встречу 9 маяПолитика, 19:49
«Динамо» впервые в сезоне обыграло ЦСКА в хоккейном дерби МосквыСпорт, 19:21
В Рязани три человека пострадали из-за взрыва на НПЗОбщество, 19:19
Холанд быстрее всех в истории АПЛ набрал 100 очков по системе «гол+пас»Спорт, 19:02
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в РПЛСпорт, 18:55
Премьер Великобритании выступил против распространения ядерного оружияПолитика, 18:53
Из Суджанского района эвакуировали более 300 человекПолитика, 18:51
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:29
В сирийском городе Латакия прогремел мощный взрывПолитика, 18:26
Стармер анонсировал обсуждение деталей отправки войск ЕС на УкраинуПолитика, 18:09
Хинштейн сообщил о 378 найденных жителях Курской областиПолитика, 17:55