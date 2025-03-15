«Динамо» впервые в сезоне обыграло ЦСКА в хоккейном дерби Москвы
Московское «Динамо» обыграло столичный ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Егор Римашевский (31-я минута) и Павел Кудрявцев (52). У проигравших отличился Руслан Исхаков (34).
Ранее в этом сезоне ЦСКА трижды обыграл «Динамо» (3:1, 4:3 Б, 1:0).
«Динамо» набрало 87 очков в 65 матчах и занимает второе место в Западной конференции. ЦСКА с 83 очками расположился на третьей строчке.
В следующем матче «Динамо» 18 марта примет омский «Авангард», ЦСКА днем позже дома сыграет с ярославским «Локомотивом».
Остальные результаты дня:
«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 5:2;
«Сибирь» (Новосибирск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2;
«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:1;
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ;
«Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 ОТ.
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