Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину выписали из больницы
Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину, которая в декабре перенесла инсульт, выписали из больницы. Об этом «Матч ТВ» сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Санкт‑Петербурге.
Сметанина перенесла инсульт в середине декабря. 73-летнюю бывшую спортсменку перевезли на лечение в центр имени Алмазова, где она находилась в реанимации, а затем в палате кардиологии.
Сметанина побеждала на Олимпиадах в Инсбруке в 1976-м, Лейк-Плэсиде в 1980-м и Альбервиле в 1992-м, также на ее счету пять серебряных медалей Игр и одна бронза, четыре победы на чемпионатах мира.
Сметанина — первая спортсменка в истории, выигравшая десять медалей на зимних Олимпиадах.
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