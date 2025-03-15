Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину выписали из больницы

Знаменитая лыжница, которая перенесла инсульт, провела в центре имени Алмазова в Санкт‑Петербурге больше двух месяцев

Раиса Сметанина (Фото: Юрий Осетров / ТАСС)

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину, которая в декабре перенесла инсульт, выписали из больницы. Об этом «Матч ТВ» сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Санкт‑Петербурге.

Сметанина перенесла инсульт в середине декабря. 73-летнюю бывшую спортсменку перевезли на лечение в центр имени Алмазова, где она находилась в реанимации, а затем в палате кардиологии.

Сметанина побеждала на Олимпиадах в Инсбруке в 1976-м, Лейк-Плэсиде в 1980-м и Альбервиле в 1992-м, также на ее счету пять серебряных медалей Игр и одна бронза, четыре победы на чемпионатах мира.

Сметанина — первая спортсменка в истории, выигравшая десять медалей на зимних Олимпиадах.