Отец Каменева рассказал о ситуации с допинг-пробой хоккеиста ЦСКА

По словам Дмитрия Каменева, сын сообщил ему о положительной допинг-пробе, но «пока ничего не подтверждено». «СЭ» ранее сообщил, что в допинг-пробе форварда ЦСКА нашли мельдоний

Владислав Каменев (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Дмитрий Каменев, отец хоккеиста ЦСКА Владислава Каменева, сообщил ТАСС, что сын рассказал родственникам о положительной допинг-пробе.

«Спорт-Экспресс» 15 марта сообщил, что 28-летний Каменев сдал положительный допинг-тест на мельдоний. На вопрос ТАСС о проваленном допинг-тесте форвард отвечать не стал и посоветовал обращаться в клуб.

«Вчера Владислав сам объяснил, все рассказал, что произошло. Ждем от ЦСКА официальной информации, пока ничего не подтверждено. Сам он сказал, что пришел положительный допинг-тест. Дальше там будут разбираться», — заявил Дмитрий Каменев.

По словам Каменева-старшего, его сын «не дурак, чтобы поставить крест на своей карьере». «Влад очень всегда придирчиво относится к принимаемым препаратам, всегда консультировался с врачами, даже воду с собой приносит для питья», — добавил он.

В нынешнем сезоне Каменев, трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023), провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков.