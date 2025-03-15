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Хоккеист ЦСКА не стал отвечать на вопрос о положительной допинг-пробе

Хоккеист ЦСКА Каменев не стал отвечать на вопрос о положительной допинг-пробе
«СЭ» 15 марта сообщил, что в допинг-пробе форварда Владислава Каменева нашли мельдоний
Владислав Каменев
Владислав Каменев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард московского клуба КХЛ ЦСКА Владислав Каменев ушел от ответа на вопрос о положительной допинг-пробе.

«Я пока не могу ответить на ваши вопросы. Все через клуб», — ответил Каменев на вопрос ТАСС.

«Спорт-Экспресс» 15 марта сообщил, что 28-летний Каменев сдал положительный допинг-тест на мельдоний.

РБК направил запрос в КХЛ и ЦСКА.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В КХЛ он также играл за петербургский СКА и магнитогорский «Металлург», в НХЛ выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Каменев является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023).

В нынешнем сезоне Каменев провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков.

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Иван Витченко Иван Витченко
При участии
Ольга Ваганова
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА допинг мельдоний Владислав Каменев
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