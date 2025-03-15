Хоккеист ЦСКА не стал отвечать на вопрос о положительной допинг-пробе
Форвард московского клуба КХЛ ЦСКА Владислав Каменев ушел от ответа на вопрос о положительной допинг-пробе.
«Я пока не могу ответить на ваши вопросы. Все через клуб», — ответил Каменев на вопрос ТАСС.
«Спорт-Экспресс» 15 марта сообщил, что 28-летний Каменев сдал положительный допинг-тест на мельдоний.
РБК направил запрос в КХЛ и ЦСКА.
Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В КХЛ он также играл за петербургский СКА и магнитогорский «Металлург», в НХЛ выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Каменев является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023).
В нынешнем сезоне Каменев провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков.
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