Туск заявил, что ему не понравилась победа Андреевой над полькой Свёнтек
Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в своем аккаунте в соцсети Х, что ему не понравилась победа российской теннисистки Мирры Андреевой над Игой Свёнтек в полуфинале турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе.
17-летняя россиянка обыграла польку, вторую ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. В решающем матче Андреева сыграет с лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Белоруссии, которая победила американку Мэдисон Киз (6:0, 6:1).
«Россия и Белоруссия победили Польшу и США и вышли в финал Индиан-Уэллса. Я не рад. Угадайте почему. Но ведь это всего лишь теннис, не так ли?» — написал Туск.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования относятся к категории WTA-1000, они уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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