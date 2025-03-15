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Туск заявил, что ему не понравилась победа Андреевой над полькой Свёнтек

Премьер Польши Туск остался недоволен победой Андреевой над Свёнтек в США
Дональд Туск заявил, что не рад тому, что «Россия и Белоруссия победили Польшу и США и вышли в финал Индиан-Уэллса». В полуфиналах этого крупного турнира WTA Андреева победила Свёнтек, а белоруска Соболенко — американку Киз
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в своем аккаунте в соцсети Х, что ему не понравилась победа российской теннисистки Мирры Андреевой над Игой Свёнтек в полуфинале турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе.

17-летняя россиянка обыграла польку, вторую ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. В решающем матче Андреева сыграет с лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Белоруссии, которая победила американку Мэдисон Киз (6:0, 6:1).

«Россия и Белоруссия победили Польшу и США и вышли в финал Индиан-Уэллса. Я не рад. Угадайте почему. Но ведь это всего лишь теннис, не так ли?» — написал Туск.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования относятся к категории WTA-1000, они уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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теннис WTA Дональд Туск Мирра Андреева Ига Свёнтек Арина Соболенко Мэдисон Киз
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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