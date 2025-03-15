Неймар из-за травмы не сыграет за сборную Бразилии в мартовских матчах
Форвард «Сантоса» Неймар пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии по медицинским причинам. Об этом сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола.
Неймар, лучший бомбардир сборной Бразилии (79 голов), не играл за команду с октября 2023 года, когда получил тяжелую травму колена. Его вызвали на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года: с колумбийцами (21 марта) и аргентинцами (26 марта).
Вместе с 33-летним бывшим форвардом ПСЖ и «Барселоны» расположение национальной команды покинули Данило («Фламенго») и Эдерсон («Манчестер Сити»). Вместо них в сборную были вызваны Эндрик («Реал»), Лукас Перри («Лион») и Алекс Сандро («Фламенго»).
Неймар в январе покинул саудовский «Аль-Хиляль» и вернулся в родной «Сантос».
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