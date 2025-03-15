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Норрис выиграл квалификацию первого в сезоне этапа «Формулы-1»

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал третьим, Льюис Хэмилтон, который с этого сезона выступает за Ferrari, показал восьмой результат
Ландо Норрис
Ландо Норрис (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем квалификации первого этапа нового сезона чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

25-летний Норрис завоевал десятый поул в карьере.

Вторым будет стартовать его партнер по команде, австралиец Оскар Пиастри. Третий результат показал чемпион четырех последних сезонов, голландец Макс Ферстаппен (Red Bull).

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон, который с этого сезона выступает за Ferrari, стал восьмым.

Гонка пройдет 16 марта, начало — в 7:00 мск. В прошлом сезоне победителем Гран-при Австралии был Карлос Сайнс-младший, выступавший тогда за Ferrari. Сейчас испанец перешел в Williams и показал в квалификации десятый результат.

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Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Ландо Норрис Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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