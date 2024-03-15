В «Локомотиве» рассказали о травме лучшего бомбардира клуба

«Локомотив» сообщил, что Наир Тикнизян избежал серьезной травмы в матче с «Балтикой», ему диагностировали повреждение мышц задней поверхности бедра

Наир Тикнизян (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Медицинское обследование защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна выявило незначительное повреждение мышц задней поверхности бедра. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Из-за травмы Тикнизян теперь пропустит мартовский сбор национальной команды Армении.

«В ближайшее время планируются занятия по индивидуальной программе с целью скорейшего возвращения игрока в строй», — говорится в сообщении.

Тикнизян получил эту травму накануне в матче с «Балтикой» (1:1, 6:7 — по пенальти) в Кубке России. Защитника заменили на 59-й минуте.

В текущем сезоне 24-летний футболист забил девять мячей в 23 матчах за «Локомотив», в том числе шесть в РПЛ, где является лучшим бомбардиром клуба.