Спортдиректор «Манчестер Сити» назвал позором жеребьевку 1/4 финала ЛЧ

Чики Бегиристайн заявил, что ему надоело играть с одними и теми же командами. «Надоели эти шары — всегда одно и то же», — сказал он. «Манчестер Сити» уже четвертый раз за пять лет сыграет в плей-офф с «Реалом»

Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн недоволен результатами жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. По словам Бегиристайна, которого цитирует Marca, ему надоело играть с одними и теми же соперниками.

«Какой позор, надоели эти шары — всегда одно и то же. <...> Мы постараемся вспомнить, что произошло в прошлом году, где мы вышли в финал и победили. У соперника больше всего титулов [в Лиге чемпионов] и такая стабильность, что они всегда выходят в последние стадии турнира. Но и мы считаем себя сильной командой и проводим хорошую Лигу чемпионов в этом сезоне», — сказал Бегиристайн.

«Лига чемпионов — это турнир «Реала». Исторически они могут плохо выступать в чемпионате, но в Лиге чемпионов дела всегда идут хорошо, тут они лучшие», — добавил Бегиристайн.

«Манчестер Сити», победитель Лиги чемпионов прошлого сезона, в 1/4 финала попал на мадридский «Реал».

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выбил «Реал» на стадии полуфинала, в позапрошлом уступил на этой же стадии, а в сезоне 2019/20 победил мадридский клуб в 1/8 финала.