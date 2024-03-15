Ученица Тутберидзе выиграла финал Гран-при России среди юниоров

Алиса Двоеглазова получили 232,23 балла. Второй стала Маргарита Базылюк, третьей — София Дзепка

Алиса Двоеглазова (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Фигуристка Алиса Двоеглазова выиграла соревнования одиночниц в финале Гран-при России среди юниоров, который прошел в Сочи.

В сумме за короткую и произвольную программу 15-летняя ученица Этери Тутберидзе получили 232,23 балла.

Второе место заняла еще одна подопечная Тутберидзе Маргарита Базылюк (222,49), третьей стала София Дзепка (215,73).

Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы была создана российская серия Гран-при.