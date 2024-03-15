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Ученица Тутберидзе выиграла финал Гран-при России среди юниоров
Ученица Тутберидзе Двоеглазова выиграла финал Гран-при России среди юниоров
Алиса Двоеглазова получили 232,23 балла. Второй стала Маргарита Базылюк, третьей — София Дзепка
Алиса Двоеглазова
Фигуристка Алиса Двоеглазова выиграла соревнования одиночниц в финале Гран-при России среди юниоров, который прошел в Сочи.
В сумме за короткую и произвольную программу 15-летняя ученица Этери Тутберидзе получили 232,23 балла.
Второе место заняла еще одна подопечная Тутберидзе Маргарита Базылюк (222,49), третьей стала София Дзепка (215,73).
Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы была создана российская серия Гран-при.
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