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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
Греческий ПАОК, за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, встретится с бельгийским «Брюгге». Первые матчи состоятся 11 апреля, ответные — 18 апреля
Трофей Лиги конференций
Трофей Лиги конференций (Фото: IMAGO / Gonzales Photo / Lasse Lagon / Global Look Press)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Ее итоги выглядят следующим образом:

«Брюгге» (Бельгия) — ПАОК (Греция);

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция);

«Астон Вилла» (Англия) — «Лилль» (Франция);

«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Фиорентина» (Италия).

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Трофей Лиги чемпионов

В составе ПАОКа выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

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Первые матчи пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля.

Также прошла жеребьевка полуфиналов:

«Астон Вилла»/«Лилль» — «Олимпиакос»/«Фенербахче»;

«Виктория Пльзень»/«Фиорентина» — «Брюгге»/ПАОК.

Первые матчи состоятся 2 мая, ответные — 9 мая.

Лига конференций — третий по уровню еврокубковый турнир в Европе после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне Лигу конференций выиграл английский «Вест Хэм». Финал нынешнего сезона пройдет в Афинах 29 мая.

Российские клубы не могут участвовать в еврокубках из-за отстранения.

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Теги
Футбол Лига конференций Магомед Оздоев ПАОК
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