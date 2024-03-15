Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Ее итоги выглядят следующим образом:
«Брюгге» (Бельгия) — ПАОК (Греция);
«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция);
«Астон Вилла» (Англия) — «Лилль» (Франция);
«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Фиорентина» (Италия).
В составе ПАОКа выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.
Первые матчи пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля.
Также прошла жеребьевка полуфиналов:
«Астон Вилла»/«Лилль» — «Олимпиакос»/«Фенербахче»;
«Виктория Пльзень»/«Фиорентина» — «Брюгге»/ПАОК.
Первые матчи состоятся 2 мая, ответные — 9 мая.
Лига конференций — третий по уровню еврокубковый турнир в Европе после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне Лигу конференций выиграл английский «Вест Хэм». Финал нынешнего сезона пройдет в Афинах 29 мая.
Российские клубы не могут участвовать в еврокубках из-за отстранения.
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