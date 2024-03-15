«Аталанта» Миранчука сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги Европы

Клуб Миранчука сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги Европы

Итальянская «Аталанта» на этой стадии встретится с «Ливерпулем», «Милан» — с «Ромой», «Байер» — с «Вест Хэмом», «Бенфика» — с «Марселем»

Алексей Миранчук (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Ее итоги выглядят следующим образом:

«Милан» (Италия) — «Рома» (Италия);

«Ливерпуль» (Англия) — «Аталанта» (Италия);

«Байер» (Германия) — «Вест Хэм» (Англия);

«Бенфика» (Португалия) — «Марсель» (Франция).

В составе «Аталанты» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Первые матчи пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля.

Также прошла жеребьевка полуфиналов:

«Бенфика»/«Марсель» — «Ливерпуль»/«Аталанта»;

«Милан»/«Рома» — «Байер»/«Вест Хэм».

Первые матчи состоятся 2 мая, ответные — 9 мая.

В прошлом сезоне Лигу Европы выиграла испанская «Севилья». Финал нынешнего сезона пройдет в Дублине 22 мая.

Российские клубы не могут участвовать в еврокубках из-за отстранения.