Клуб Миранчука сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги Европы
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Ее итоги выглядят следующим образом:
«Милан» (Италия) — «Рома» (Италия);
«Ливерпуль» (Англия) — «Аталанта» (Италия);
«Байер» (Германия) — «Вест Хэм» (Англия);
«Бенфика» (Португалия) — «Марсель» (Франция).
В составе «Аталанты» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
Первые матчи пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля.
Также прошла жеребьевка полуфиналов:
«Бенфика»/«Марсель» — «Ливерпуль»/«Аталанта»;
«Милан»/«Рома» — «Байер»/«Вест Хэм».
Первые матчи состоятся 2 мая, ответные — 9 мая.
В прошлом сезоне Лигу Европы выиграла испанская «Севилья». Финал нынешнего сезона пройдет в Дублине 22 мая.
Российские клубы не могут участвовать в еврокубках из-за отстранения.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.