Акинфеев рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры

Акинфеев о новом контракте с ЦСКА: доиграю до мая, а дальше посмотрим

Голкипер заявил, что только после завершения сезона будет думать о новом контракте с ЦСКА и возможном продолжении карьеры

Игорь Акинфеев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не переживает из-за того, что его контракт с армейским клубом истекает в конце сезона, а нового соглашения пока нет. Об этом 37-летний голкипер рассказал «Чемпионату».

«Я не переживаю из-за окончания контракта. Мы договорились с Романом Юрьевичем (Бабаевым, гендиректором ЦСКА. — РБК) все обсудить позже. Сейчас у меня нет никаких мыслей по типу доиграю — не доиграю, закончу — не закончу», — сказал Акинфеев.

Голкипер подчеркнул, что думает только о сегодняшнем дне. «Что будет в мае, мне сейчас неинтересно. Есть ли желание продолжать играть? Есть — до мая вот будем играть. А дальше посмотрим. Придет время — узнаете все», — заключил Акинфеев.

Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, в которой занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА дебютировал в 2003 году. Выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА.

Ранее вратарь установил рекорд по количеству сезонов в чемпионате России. Для капитана ЦСКА нынешний сезон стал 21-м в карьере.

Контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.